»Es fällt immer leichter, sich die Apokalypse auszumalen«

Im Empfangsbereich bei Chloé in Paris hängen Schwarz-Weiß-Porträts aller bisherigen Desig­nerinnen und Designer des Hauses: das der Grün­derin Gaby Aghion, Stella McCartney, Phoebe Philo, und natürlich Karl Lagerfeld. Und jetzt sie: ­Gabriela Hearst. Die heute 45-Jährige übernahm Ende 2020 die kreative Leitung des französi­schen Labels. Gleichzeitig führt sie erfolgreich ihr eigenes Label in New York weiter und verwaltet aus der Ferne noch die Ranch ihres verstorbenen Vaters in Uruguay. Zeit hat sie eigentlich nie. Vielleicht redet sie deshalb so schnell