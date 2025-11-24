»Die Omas mit den tollsten Schätzen sind auf Ebay«

»Es kommt auf die richtigen Suchbegriffe an«

Lizzie Wheeler ist eine britische Vintage-Expertin, die auf ihrem Instagramaccount »shit u should buy« Fundstücke empfiehlt.

»Ich versuche gute Vintageteile weniger nach Marken, sondern nach Materialien zu shoppen. Das ist ein wirklich guter Filter, denn man will ja keine Synthetik, sondern tolle Baumwolle, Seide, Kaschmir. Oder im Winter Alpaka! Vielleicht kennt man das Label gar nicht, aber wenn etwas aus einem Gewebe wie Alpaka gefertigt ist, kann es gar nicht schlecht