»Ich wollte in absoluter Freiheit leben«

Melih:

Unsere Freunde nennen uns Mille und Tille. Mit unseren beiden Katern wohnen wir in Neukölln. Tille ist Psychotherapeut, intellektuell und lustig. Er ist in Dresden aufgewachsen, ich im Großraum Istanbul. Was für ihn schwer ist, ist für mich leicht – und andersherum. Tille ist etwas schüchtern und zurückhaltend, ich komme mit den Menschen leicht ins Gespräch und sage auch gleich, wenn mich etwas stört. Deswegen passen wir so gut zusammen. Wenn ich von meiner Arbeit in einem Designbüro nach Hause komme und ihn sehe, ist alles wunderbar. Egal, wie schrecklich der Tag vielleicht war.

Ich bin vor acht Jahren zum Studium nach Hamburg gekommen und hatte schon einige Freunde in Berlin. Auf Facebook sah ich das neue Profilbild eines türkischen Freundes. Tilmann hat »Super schönes Bild« drunter kommentiert – auf Türkisch! Da war es schon ein bisschen um mich geschehen.

An einem Sommerwochenende 2016 kam ich nach Berlin, unter anderem, um eine alte Affäre zu besuchen. Alles lief schief, ich habe die Affäre am Ende gar nicht gesehen, und Freunde sagten: Komm mit, wir gehen auf ein Straßenfest. Ich ging mit, obwohl ich überhaupt keine Lust hatte. Und dann sah ich Tille.

Ich habe zuerst mit allen anderen Gästen geredet, bis ich endlich mit ihm ins Gespräch kam. Er hat relativ schnell gesagt, dass er in einer offenen Beziehung lebt. Ich sagte, ich bin Single, schreib mir, wenn du mich kennenlernen willst. Und habe noch den Witz nachgesetzt: »Aber nur, wenn wir dann nach drei Jahren heiraten!« Als wir später noch in einer Bar versackten, habe ich ihn einfach geküsst.

Als er sagte, er müsse nun nach Hause, brach mein Herz. Nach einer halben Stunde aber kam schon die Einladung, zu ihm zu kommen. Es war eine wunderschöne Nacht. Trotzdem schmiss er mich am Sonntag um sieben Uhr morgens raus mit den Worten: »Wir schreiben.«

»Ich dachte, wenn ich erstmal weg bin aus dem Land, fällt jeder Ballast von mir. Das ist aber nicht so«

Das Konzept offene Beziehung kannte ich so nicht, und ehrlich gesagt kann ich damit auch überhaupt nichts anfangen. Ich habe das zwei Monate mit Tille mitgemacht, mich aber nie wirklich wohl dabei gefühlt. Irgendwann hat es mir gereicht, und ich habe gesagt, top oder flop, entscheide dich. Er hat sich für mich entschieden und die anderen Männer sein lassen. Gott sei Dank hat ihm nichts gefehlt! Warum hat Tille denn vorher dieses Konzept gelebt? Und warum war er bereit, es aufzugeben?

Ich kenne Tilles Eltern. Sie wissen, dass wir ein Paar sind. Sie lieben mich, und ich liebe sie. Wir feiern Weihnachten in Dresden, besuchen die Eltern zu ihren Geburtstagen und machen an Ostern ewig lange Spaziergänge durch die ostdeutsche Provinz.

Meine Eltern lieben Tille auch. Aber sie wissen nicht, dass wir ein Paar sind. Sie denken, wir wären gute Freunde. Nur meine Freunde aus Istanbul und meine beiden Schwestern wissen, dass ich schwul bin. Ich glaube, meine Eltern wollen es nicht wissen. Seien wir doch ehrlich: Wer wissen will, welche sexuelle Orientierung sein Kind hat, der fragt. Meine Eltern haben nie gefragt. Wenn sie fragen, werde ich nicht lügen – das ist mein Kompromiss in Sachen Wahrheit.

In Istanbul gab es eine gute Schwulenszene, man konnte feiern, wenn man wusste, wo. Aber insbesondere ab 2013 hat sich die politische Lage in der Türkei extrem angespannt. Mir war klar, dass ich in dieser Türkei kein gutes Leben führen kann. Zwei Drittel meines Gehalts ging für die Miete drauf. Und ich wollte in absoluter Freiheit leben.

Ich dachte, wenn ich erstmal weg bin aus dem Land, fällt jeder Ballast von mir. Das ist aber nicht so. Es macht mich traurig, dass ich unsere Beziehung nicht genauso offen in der Türkei leben kann. Ich wollte mich schon öfter outen. Aber meine Eltern sind beide am Herzen operiert. Falls es ein Riesen-Drama gibt und etwas passiert, will ich nicht schuld sein.

Wenn im türkischen Fernsehen ein schwuler Mann auftaucht, dann immer feminin überzeichnet, wie eine Karikatur. Ich wünsche mir, dass meine Schwestern einmal schwule Freunde mit nach Hause bringen. Dann könnten meine Eltern sehen, dass wir normale Menschen sind, mit normalen Problemen und normalen Freuden.

Wenn Tille und ich jetzt, nach vier Jahren Beziehung, in die Zukunft blicken, dann sehe ich zuallererst mal eine schöne Wohnung mit viel Platz, denn gerade wohnen wir noch zur Untermiete. Dann sehen wir eine Hochzeit mit einem großen Fest. Tille und ich sind beide in großen Familien aufgewachsen, und wir haben beide einen Kinderwunsch. Wie viele Kinder es werden sollen, wissen wir auch schon: drei. Alles ganz normal eben.

