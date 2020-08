Welches ist das Lied Ihres Lebens? 

Protokolle: Jan Kedves, Thomas Bärnthaler, Gabriela Herpell, Tobias Haberl, Max Fellmann, Kerstin Greiner, Juliane Liebert, Quentin Lichtblau, Dirk Schönlebe, Sara Peschke, Till Krause, Susanne Schneider

Pet Shop Boys: »Passion« von The Flirts

Neil Tennant und Chris Lowe haben als Pet Shop Boys mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Foto: ddp images - dapd

Neil Tennant: Der wichtigste Song unseres Lebens? Das ist wohl »Passion« von The Flirts. Du hast ihn zuerst gehört, Chris. Dann musst du jetzt darüber reden. Wir meinen schon die 12-Inch-Version, oder

Chris Lowe: Ach, das ist so lange her.

Tennant: Das muss wohl 1982 gewesen sein.

Lowe: So alt sind wir schon?

Tennant: Chris gehörte zu den Leuten, die im Club zum DJ rennen und fragen, welche Platte da gerade läuft. Er macht das heute noch. Ich erinnere mich, wie du vom DJ zurückkamst mit einem Zettelchen, und auf dem stand: »›Passion‹ von The Flirts«.

Lowe: Es war die Zeit, als fast alle Songs, die man in London hörte, von demselben Produzenten stammten: Bobby Orlando alias Bobby O aus New York. In den Läden der Carnaby Street, am Leicester Square – überall die Songs von Bobby O. Und einer dieser Songs war Passion. Ich weiß noch, wie ich mir die 12-Inch-Vinyl-Single gekauft habe. Sie kostete fünf Pfund, was…

Tennant: … skandalös teuer war!