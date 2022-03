»Männer dürfen weinen, Frauen nicht«

Der Philosoph Jürgen Habermas soll mal auf die Frage, was von den 68ern bliebe, geantwortet haben: Rita Süssmuth. Das ist insofern bemerkenswert, als Rita Süssmuth katholisch und Mitglied der CDU ist. Feministin ist sie allerdings auch. Sie war erst Familienministerin, wurde dann Bundestagspräsidentin, ist aus der Politik nicht mehr wegzudenken. Ihr Einsatz gilt seit Jahren vor allem der wirklichen Gleichstellung und Gleichberechtigung von Männern und Frauen, diesen Monat erscheint ihr neues Buch Parität jetzt!. Süssmuth wurde im Februar 85 Jahre alt, sie pendelt nach wie vor zwischen ihrem Wohnort Neuss in Nord­rhein-Westfalen und Berlin. Wir be­suchen sie in ihrem Büro im Bundestag, in diesen Tagen zieht Angela Merkel auf ihrer Etage ein, die erste deutsche Kanzlerin. Gleichstellung ist allein damit natürlich nicht erreicht. Süssmuth legt nur schnell Mantel und Schal ab, dann kann es losgehen.