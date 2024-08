Mutet uns endlich mehr zu!

Keine Experimente! Das war der Slogan, mit dem Konrad Adenauer 1957 die Bundestagswahl gewann. Und dieses Motto – Keine Experimente! – steht noch immer wie eine Himmelsschrift über der deutschen Politik. Zum Beispiel, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz am Rednerpult des Bundestags während der Regierungs­befragung Anfang Juli einem Maurermeister gleich seine Textbausteine aufeinanderstapelt. Und das, ohne je den Mörtel zu vergessen, der dieses Land in Krisenzeiten zusammenzuhalten scheint: ernst nehmen, entwarnen, entlasten, weiter so. Hauptsache, den Deutschen wird nicht zu viel