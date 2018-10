Die 37 besten Reiseziele

Was ist der beste Ort...

... für eine wilde Hochzeitsparty?

... für einen Blick in die Sterne?

... um UFOs zu sichten?

... um seine Wunden zu lecken?

... um nackt zu baden?

... um mal so richtig zu schwitzen?

... um sich einsam zu fühlen?

... um in New York ein Bier zu trinken?

... um nachts am Meer zu picknicken?

... um unter Trollen zu schlafen?

... um Kafka zu lesen?

... um durch einen Sumpf voller Ungeheuer zu waten?



