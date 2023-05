Wenn Sie ein Mensch sind, kennen Sie das mit den inneren Widersprüchen wahrscheinlich. Vielleicht stört es Sie, wenn andere rauchen, aber wenn Sie nervös sind, könnte eine Zigarette das sein, was Sie am meisten beruhigt. Dann ist Rauchen der Widerspruch, der Sie von einem gesunden Leben abhält. Vielleicht wollen Sie ein paar Kilo abnehmen, aber jedes Mal, wenn Sie an einer Eisdiele vorbeigehen, können Sie nicht anders, als drei Kugeln Schoko Spezial zu kaufen. Dann ist Eisessen der Widerspruch, der