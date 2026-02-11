Warum lebt ein Papageien-Paar in einer Erle in Berlin?

Der Landwehrkanal liegt da, als wäre er mit Schweröl gefüllt. Die Bäume sind kahl, ein Graureiher starrt von einem Holzpfahl aus ins Wasser, als wolle er sich darin ertränken. Berlin gibt sich keine Mühe, den Dezember zu beschönigen. Bis ein Schrei die Stille zerschneidet. Hell, kurz, exotisch. Kein heimischer Vogel schreit so.

Spaziergänger recken die Hälse. Da bewegt sich etwas im Geäst, zwischen der Trauerweide und dem Klettergerüst des Kinderspielplatzes. Ein grünes Gefieder schimmert hervor. Dort oben sitzen zwei