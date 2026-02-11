Zum Hauptinhalt springen

Warum lebt ein Papageien-Paar in einer Erle in Berlin?

Ständig bleiben Einheimische und Touristen stehen, um die beiden ungewöhnlichen gelben Vögel zu fotografieren. Wir haben die Frau gesucht, der sie entkommen sind - und gefunden. Eine Geschichte von Flucht und Freiheit.

Auch bei Minusgraden fühlt sich das Sittichpaar offenbar wohl.

Der Landwehrkanal liegt da, als wäre er mit Schweröl gefüllt. Die Bäume sind kahl, ein Graureiher starrt von einem Holzpfahl aus ins Wasser, als wolle er sich darin ertränken. Berlin gibt sich keine Mühe, den Dezember zu beschönigen. Bis ein Schrei die Stille zerschneidet. Hell, kurz, exotisch. Kein heimischer Vogel schreit so.

Spaziergänger recken die Hälse. Da bewegt sich etwas im Geäst, zwischen der Trauerweide und dem Klettergerüst des Kinderspielplatzes. Ein grünes Gefieder schimmert hervor. Dort oben sitzen zwei