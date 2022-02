Wem gehört Micky?

Wie ein angehender Weltstar benimmt sich die Hauptfigur des Films nicht. Sie wirft mit Gegenständen nach Tieren, streckt ihrem Chef die Zunge heraus und führt sich überhaupt auf wie ein Wirbelwind. Aber natürlich liegt es genau daran, dass Micky Maus mit seinem ersten großen Auftritt im Film Steamboat Willie 1928 zum Helden des noch jungen Genres des Zeichentrickfilms wurde: So frech, so schnell, so überdreht und witzig war zuvor kaum jemand auf der Leinwand gewesen. Und so eine knubblige Maus mit Kulleraugen, kurzer Hose und klobigen Schuhen hatte es schon gar nicht gegeben.