Wo denn das Auto stehe? Das ist Aleida Assmanns erste Frage nach einem sehr freundlichen Hallo an der Tür ihrer Doppelhaushälfte in Konstanz am Bodensee. Nee, bitte lieber umparken. Also noch mal raus, in den Regen, ins Auto, die damals noch 74-jährige Aleida Assmann joggt ohne Jacke nebenher, um den richtigen Parkplatz zuzuweisen. Jan Assmann, 83, schaut durchs Fenster zu. Schon in den ersten Minuten der Begegnung entfalten sich die unterschiedlichen Temperamente des Ehepaars Assmann: sie die Sprudelnde, er der