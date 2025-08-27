Zum Hauptinhalt springen

Retten uns die Algen?

Man sagt, sie könnten das Klima heilen, die Meere säubern, unsere Ernährung umwälzen, sogar Plastik und fossile Brennstoffe ersetzen. Sind Algen der Heilsbringer der Zukunft? Eine Reise nach Norwegen, Europas größtem Algenfarmer.

Im Spätfrühling ist Erntezeit für den Zuckertang. Binnen acht Monaten ist er auf die Länge von 1,70 Metern gewachsen.

Sie streifen hinterhältig um unsere Beine, wenn wir unsere Bahnen im Wasser ziehen. Sie belagern in faulenden Haufen die Traumstrände der Karibik, vergiften Badeseen, schleusen gefährliche Schwer­metalle ins Sushi, sie stinken, wuchern und glibbern. »Nihil vilior alga«, schrieb der römische Dichter Vergil im ersten Jahrhundert vor Christus: Es gibt nichts Wider­licheres als Algen.

Aber die EU-Kommission nennt sie jetzt das »grüne Gold«, die Lobbygruppe Seaweed for Europe preist sie als »heimliche Helden« und eine bislang »übersehene Chance« der Ozeane, in