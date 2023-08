Die Emissionen der anderen

in Ghana stecken sie nun graue Plastikrohre in den Boden. Sie sind ungefähr so lang und dick wie ein Unterschenkel, zur Hälfte durchlöchert, die Mitte markiert ein weißes Klebeband. Warum sie das tun? Um für die Schweiz CO 2 -Emissionen zu sparen.



’s hät, solang’s hät, sagt man in der Schweiz.



Das heißt »Es hat, solange es hat« auf Hochdeutsch und will sagen: Wer zuerst kommt, bekommt am meisten ab. Das gilt für profane Dinge wie etwa das Abernten eines Obstbaums, das gilt aber auch für komplizierte Dinge wie die Möglichkeiten, Klimaschutzmaßnahmen ins billigere Ausland auszulagern.