»Unsere Persönlichkeit ist multipel«

SZ-Magazin: Jeder Mensch hat verschiedene Persönlichkeitsanteile: So lässt sich die Grundannahme des sogenannten IIFS-Modells, mit dem auch Sie als Psychologin arbeiten, grob vereinfachen. Was genau bedeutet das?

Pascaline Herzenstiel: Dieses Modell oder diese Arbeitsweise geht davon aus, dass unsere Persönlichkeit multipel ist, also aus mehreren Persönlichkeitsanteilen besteht. Das hat nichts mit der dissoziativen Identitätsstörung zu tun, die früher multiple Persönlichkeitsstörung genannt wurde. Sondern: Es gibt unterschiedliche Facetten in unserer Psyche und demnach unterschiedliche Anteile in uns, die uns unterstützen, verschiedene Rollen in verschiedenen Situationen auszuüben, wie die der Mutter oder die Rolle, die wir bei der Arbeit annehmen.