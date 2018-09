Stielkunde

Der erste Stiel: Rindby Strand, Insel Fanø, Juli 1975

Erinnert man sich wirklich an sein erstes Eis am Stiel? Ich vermute, es war ein »Sambi« von der dänischen Firma Premier Is, Sommerurlaub. Ein grünes Wassereis mit einer kurzen Schokogusshaube. Von undefinierbarem Geschmack, das Grün aus Kupferchlorophyll (E141). Nichts daran erinnerte an irgendein Obst. Und dann der Stiel, unmittelbar danach, wenn das Eis gerade aufgegessen ist und man das nächste möchte, und den Eisstiel hält man etwas ratlos in der Hand. Was ist das? Was soll ich jetzt damit?

