2021 ist der Klimawandel längst nichts Abstraktes mehr, keine Randnotiz in den Tagesthemen, vielmehr äußert er sich in immer häufiger werdenden Extremwetterlagen. Und das nicht irgendwo in der Sahelzone oder Australien (dort natürlich ebenfalls), sondern auch hierzulande. Gewitter, Starkregen, Überflutungen. Im Emsland gab es letztens sogar einen Tornado.

Man steht dem einigermaßen hilflos gegenüber. Doch es gibt ein paar Dinge, die man vor dem nächsten Unwetter tun kann – und währenddessen.

Klar, das ständige Bimmeln