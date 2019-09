»Mit begrenzten Mitteln entsteht oft etwas Kreativeres«

SZ-Magazin: Paris ist berüchtigt für seine Zehn-Quadratmeter-Wohnungen, und Sie sind bekannt dafür, solche Wohnungen nicht nur sehr hübsch einzurichten, sondern auch so, dass man gern darin wohnt – sogar zu zweit. Woher rührt Ihr Interesse?

Marianne Evennou: Ich mag kleine Wohnungen. Es sind ja meistens die Dachkammern, in denen früher die Bediensteten gelebt haben. Und sie sind ein Phänomen unserer Zeit: Wohnraum in Paris wird immer teurer und knapper – da sind die Kammern oft das, was gerade noch erschwinglich ist.

