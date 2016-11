Anzeige

Wenn die Welt sich eines Tages nur mehr an ein einziges Leonard-Cohen-Stück erinnern sollte - es bleibt zu hoffen, dass es dieses sein wird. Die Zahl an Themen, die Cohen hier verhandelt, wäre eher für ein großes Essay geeignet gewesen. Und die traurige Liebesgeschichte, die er hier erzählt, trüge einen ganzen Roman. Einer seiner beiden Bücher (»Das Lieblingsspiel«) erinnert denn auch entfernt an diesen Song, bei dem es um eine lebenslange Suche geht - und darum, dass einen das, was man finden will, letztlich umbringen wird.Zentrale Zeilen:----Es ist vier Uhr morgens. Cohen schreibt in diesem Song von 1971 einen Abschiedsbrief an ein namenloses Gegenüber. Es könnte ein alter Freund sein, ein alter Feind, jedenfalls ein Ex-Geliebter seiner jetzigen Geliebten, Jane. Der Brief ist geprägt von Versöhnung und tiefer Trauer. Famous Blue Raincoat ist bis heute einer seiner bekanntesten und auch kyptischsten Songs. Cohen sagte einmal, er habe den Song niemals fertig schreiben können. Aber so, wie er sei, sei er zumindest »gut genug«. Dieses Stück hat Ähnlichkeiten mit seinem zweiten Buch »Beautiful Losers«.Zentrale Zeilen:Das gesamte letzte Album, erst vor wenigen Wochen erschienen, klingt nach Abschied ( hier die Rezension des Albums von unserem Autor ) , nach allerletzten Zeilen. In keinem Song ist das so stark zu spüren wie in diesem. Es ist ein Liebeslied, das eigentlich nur sein Letztes sein kann: Er nimmt darin nicht Abschied von einer oder von allen Frauen seines Lebens, sondern von der Liebe selbst.Zentrale Zeilen:Ein Cowboy sucht nach seinem Pferd. Was klingen könnte wie eine heiteres Kinderlied, ist bei Cohen nichts weniger als die größte denkbare Tragödie. Beinahe untypisch für Cohen: Sie finden einander wieder. Das Stück ist zu Unrecht unbekannt geblieben, es zählt textlich zu seinen Anspruchsvollsten.Zentrale Zeilen:Ein Song über das Älterwerden, die damit einhergehende Einsamkeit - weil die alten Freunde langsam weniger werden. Ein bitteres Lied darüber, dass man manchmal einfach nicht mehr zurück kann, so gern man auch würde: Die Brücken sind verbrannt, der Fluss zu breit um ihn zu durchschwimmen. Und irgendwann wird über uns alle das große Urteil gesprochen.Zentrale Zeilen:Vor wenigen Monaten hat Cohen tatsächlich Abschied genommen von seiner Muse Marianne Ihlen, fast 50 Jahre nach dem Song »So long, Marianne«. Die Frau, die ihn in seinen Liedern viel länger begleitete als ihre Beziehung währte (für sie schrieb er auch »Bird on The Wire« und »Tonight will be fine«), starb wenige Monate vor Cohen. Er schrieb ihr kurz vor ihrem Tod in einem Brief: »Ich werde dir bald folgen«.Zentrale Zeilen:Einer der Höhepunkte aus Cohens Spätwerk ist das Album »The Future« von 1992. Es ist fast durchgängig düster, doch ausgerechnet der deutlichste Abschieds-Song hat eine fast beschwingliche Note. Eine Party ist vorbei, die Menschen tanzen noch ausgelassen, die Frauen reißen sich die Kleider vom Leib, doch es ist bald vorbei: Sperrstunde.Zentrale Zeilen:----Cohen hat viele Liebeslieder geschrieben im Lauf seiner Karriere - selten handelten sie von glücklicher, erfüllter Liebe, oft vom Unerfüllten und Erträumten. Doch so eindringlich wie in diesem Stück aus seiner mittleren Schaffensphase (1984 - also noch vor seinem Aufenthalt im Kloster) hat er das Scheitern an der Liebe davor und danach nicht besungen. Von dem Stück gibt es einen Videoclip mit dem jungen (und zum Teil nackten) Quentin Tarantino:Zentrale Zeilen:Es ist das erste ganz konventionelle Trennungslied, das Cohen veröffentlicht hat - und dadurch ist es bis heute ein Klassiker. Es klingt weich, es klingt versöhnlich, es scheint nichts Dunkles darin verborgen. Und vielleicht lässt es einen genau deshalb besonders traurig zurück.Zentrale Zeilen:Ein Kritiker hat vor Jahrzehnten geschreiben, Cohen sollte seinen Alben gleich Rasierklingen beilegen - so deprimierend und düster, wie sie seien. Er bezog sich damit auf Songs wie diesen. Dunkler wird es nicht mehr, dunkler kann es nicht mehr werden. Ein Mann blickt auf sein Leben, das in Trümmern liegt. Auf seine dürftige Umgebung, die ihn anekelt. Auf sein Leben, das hinter ihm liegt. Er hat keine Perspektive, keine Zukunft. Man hört Cohen zu, die Zeilen fangen einen regelrecht ein und irgendwann im Laufe des Stücks bemerkt man fassunglsos: Hier wird sich gleich jemand das Leben nehmen.Zentrale ZeilenIn den vergangenen Jahren hat Cohein bei seinen langen, umjubelten Konzerten stets mit diesem Lied die Bühne zur allerletzten Zugabe betreten. Es steht außer Konkurrenz, weil es streng genommen kein Abschied ist: Der Erzähler möchte gehen, er möchte Schluss machen, doch er ist dazu nicht imstande. Wenn Cohen bei seinen Konzerten immer und immer wieder die dritte Zugabe so beginnt, möchte er sagen: »Ich kann euch eh nicht verlassen.« Daran wollen wir uns noch lange erinnern.Zentrale Zeilen: