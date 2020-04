»Man kann sich hier schon vergessen fühlen«

Letzte Nacht habe ich schlecht geschlafen. Es stürmt, die große hydraulische Klappe zu unserer Tiefgarage, wo unsere Schneemobile, Jeeps und Pistenbullis stehen, bleibt durchgehend geschlossen, nachts wackelt die Station. Aber daran lag es nicht. Es war einfach eine dieser traumlosen, wachen Nächte. Eigentlich ist alles in Ordnung. Und von weit weg habe ich auch beruhigende Nachrichten erhalten: Meine Tochter hat es aus dem Corona-Chaos in den USA zurück nach Deutschland geschafft, früher als geplant. Sie ist jetzt zuhause in Ingolstadt, in Quarantäne, und heute Abend werde ich endlich mal wieder mit ihr telefonieren.