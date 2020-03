»Die Tragweite an menschlichen Tragödien kann man sich kaum ausmalen«

Am Anfang war es eine ganz gewöhnliche Anfrage. Eine Frau hat angerufen, weil ihr Mann im Sterben liegt, im Krankenhaus. Sie wollte sich nun vorab informieren, wie die Beerdigung abläuft, wie sie einen Grabplatz bekommt. So etwas ist nicht ungewöhnlich, dass Angehörige sich schon einmal informieren wollen. Normalerweise mache ich das persönlich, also im direkten Gespräch, aber inzwischen müssen wir die Gespräche mit Angehörigen am Telefon führen, leider.