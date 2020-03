Als Profiboxer hat man nicht viele große Abende, Muhammad Ali zum Beispiel hat 61 Mal gekämpft, 25 davon waren WM-Kämpfe, aber das ist schon ziemlich viel. Ali haben sie ja nicht ohne Grund »The Greatest« genannt. Ich habe bisher 31 Mal geboxt, seit November bin ich Weltmeister, am vergangenen Samstag sollte für mich einer der größten Kämpfe meiner bisherigen Karriere stattfinden: meine erste Titelverteidigung, in Magdeburg, gegen den Australier Zac Dunn. Guter Mann, aber ich bin mir sicher, dass ich vorzeitig gewonnen hätte. Nach oben kommen, heißt es ja immer, ist leichter, als oben zu bleiben, darum ging es für mich in diesem Kampf. Ich will oben bleiben.