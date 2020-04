»Das Schöne: Keiner will was von Abstand wissen«

Eine weitere Woche ist vorbei, eine weitere Woche ohne wirklich positive Nachrichten. Aber es muss weitergehen. Für mich heißt das, dass ich viel an ein Szenario denke, das mich eigentlich eher abschreckt: Geisterkämpfe. Ich hoffe, dass ich noch im Sommer meinen Weltmeistertitel verteidigen darf, aber das wird dann sicher kein Kampf in einer vollen Halle. Da werde ich sein, mein Gegner, mein Trainer, sein Trainer, der Ringrichter, die Punktrichter, ein Arzt, und viele mehr nicht. Wenn ich also an so einen Kampf denke, dann ist das auch nur eine halbpositive Nachricht. Zum Glück aber werde ich zurzeit abgelenkt.