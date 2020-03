27. März 2020

Coronatagebuch

»Das ist eine Katastrophe, die auf die eigentliche Katastrophe folgt«

Günther Kugler betreut als Sozialarbeiter in einem Jugendzentrum in Hanau Jugendliche, die den tödlichen rassistischen Anschlag am 19. Februar miterlebt haben. Im Coronatagebuch erzählt er, warum der Versuch, dieses Trauma zu bewältigen, jetzt fast unmöglich ist.