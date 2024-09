Ich möchte eine Geschichte erzählen, in der alles gut ist, eine Geschichte mit schönem Ende.

Ich war für drei Wochen auf dem Land. Aber in der Stadt gab es Dinge zu erledigen, also fuhr ich dorthin. Abends wollte ich wieder zurück sein und im Wirtshaus sitzen.

Ich nahm einen frühen Zug. Er war pünktlich. Vor dem Ostbahnhof wartete ein Bus, pünktlich. In der Praxis, vor der er hielt, wartete mein Zahnarzt. Pünktlich. Er musste einen Abdruck vom Oberkiefer nehmen, damit