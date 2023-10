Total verwanzt

Interessant ist es, sich in einem Thema zu verlieren. Zum Beispiel lese ich etwas über eine Bettwanzenplage in Paris, lande dann bei einem Artikel im Tagesspiegel mit der Überschrift »Kammerjäger sieht massives Bettwanzen-Problem in Berlin«, lande bei einem Interview aus dem Jahr 2020 mit einem anderen Berliner Kammerjäger namens Krämer (»Wir werden vor Verzweiflung angebrüllt«). Er sagt, wenn er privat ein Hotelzimmer betrete, mache er als Erstes ein Foto vom Bett, damit er sich erinnern könne, wie es aussah. Danach baut er es wohl auseinander und durchsucht jede Ritze nach Wanzen, also privat, wie gesagt.