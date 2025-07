Katzenschwanzbissbegriff

Zu unseren schönen Wörtern gehört die Dampfschifffahrtsgesellschaft, weil dieses Wort charakteristisch ist für die einzigartige Fähigkeit der deutschen Sprache, aus beliebig vielen Substantiven neue Substantive zu bilden. In diesem Fall reihen sich Dampf, Schiff, Fahrt und Gesellschaft zu etwas anderem. Fügte man noch Donau, Kapitän, Mütze und Schirm hinzu, entstünde Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmützenschirm. So könnte es weitergehen, bis man irgendwann einen den Globus umspannenden Begriff hätte, dessen letzter Buchstabe den ersten berühren würde, so wie sich die Katze in den Schwanz beißt,