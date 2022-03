Die Wahrheit ist Putin gleichgültig

In den Nachrichten sah ich, wie in Russland auf Mauern, Bauzäunen, Schildern immer wieder die Parole Нет войне auftaucht, no war, kein Krieg. Sie steht nie lange dort, bald wird sie von eiligen Helfern abgekratzt, weggewischt, überpinselt. Es ist ja in Russland nicht erlaubt, den Überfall auf die Ukraine Krieg zu nennen. Ich sah, wie Menschen die beiden Wörter aufs Eis des Flusses getuscht hatten und wie zwei Männer das zu übermalen versuchten. Es war schwer, die Farbe schien nicht zu reichen.