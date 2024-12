Wie man sich in einer Sauna (nicht) verhält

Da ich nun mal beschlossen habe, gesünder zu leben, lautet einer meiner Vorsätze, regelmäßig in die Sauna zu gehen. Was ich ohnehin schon seit längerer Zeit tue, also: des Öfteren Saunen aufzusuchen. Nur bisher nicht regelmäßig. Jetzt: einmal pro Woche. So lautet das Gesetz.

Das Schöne an einem Saunabesuch ist erstens das Schwitzen und das Sichabkühlen, der Moment des Aufgusses, in dem sich die Transpirierenden vor Schmerz ächzend unter der kochenden Luft beugen, die der Saunameister über sie hinwedelt, dieses