Wiederholt und erfolglos habe ich hier und andernorts die Menschheit zur Weltumschwimmung aufgefordert. Ich hatte dabei die Route von Dover durch den Atlantik im Blick, via Panamakanal an den Philippinen vorbei borneowärts, darauf Kurs Rotes Meer, Suezkanal, schließlich das Mittelmeer durchkraulend, Gibraltar und so weiter, um nach einem letzten Sprint bei Calais algenüberzogen aus dem Wasser zu steigen.

Es gab Frauen und Männer, die Etappen bewältigten, jene 21 zum Beispiel, die bisher die Ocean’s Seven schafften, sieben schwierige Meerespassagen: