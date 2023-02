Eine Wolke, die vom Himmel fiel

Ich habe einige Videos gesehen von dem Moment, in dem ein Jet der US-Luftwaffe den chinesischen Spionageballon abschoss. Manchen, die das Ganze filmten, fiel zur Sache nicht mehr ein als Oh, shit! und Damn! Schöner war, was Sylvia Combs sagte, eine ältere Dame aus Surfside Beach/South Carolina: Alles habe ausgesehen like a moving cloud coming down, wie eine bewegliche Wolke, die herunterfiel, slooooowly coming down. Tatsächlich war die Sache von gewisser Schönheit: ein weißer, am sehr blauen Himmel schwebend-segelnder Punkt, dem sich unwiderruflich ein Kondensstreifen näherte wie eine nicht aufzuhaltende Schlange – und wie dieser Himmelspunkt sich plötzlich verwandelte, zerstäubte, alle Konturen verlor und zum Aerosol wurde, eine länglicher werdende Wolke, slooooowly coming down.