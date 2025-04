Über den Verlust des Verlustes

In Simbach am Inn verlor der Landwirt Johannes Brandhuber, 32 Jahre alt, sonntagmorgens im November 2024 bei der Stallarbeit seinen Ehering, der sich seit Juni 2023 (Zeitpunkt der Hochzeit) an einem seiner Finger befand. Trotz intensiver Suche fand sich das Schmuckstück nicht wieder. Brandhuber kaufte einen neuen Ring. Nun hat er zwei.

Denn vier Monate später, im März, meldete sich der Metzger Josef Steinleitner aus Vilshofen an der Donau bei Brandhuber. Man habe den Ring im Pansen einer Kuh gefunden,