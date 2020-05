Jeder aufmerksame Besucher des Museums der Hand in Woln­zach weiß, wer den Weltrekord im Händeschütteln als Staatsoberhaupt hält, most handshakes by a head of state, so heißt es auch im Guinness-Buch: Theodore Roosevelt, der als US-Präsident auf dem Neujahrsempfang 1907 die Hände von 8513 Gästen ergriff, 8513 Hände, vielleicht sogar mehr, denn manche Menschen haben die Angewohnheit, gleich doppelt zuzugreifen, warum sollte das 1907 anders gewesen sein? In Woln­zach kann man so was lernen, also, wenn das Museum an diesem Freitag endlich wieder öffnet.