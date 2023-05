Ich schaufle, also bin ich

Ich hatte Gelegenheit, einem Bagger­fahrer bei der Arbeit zuzusehen. In unserem kleinen Olivenhain in Italien wurde eine Terrasse angelegt. Das schmale Terrain musste von Steinen und Felsen befreit und planiert werden. Der Bagger war klein, er bestand aus einer flachen Basis mit zwei Raupen und einem offenen, drehbaren Gehäuse darauf, an dem der Arm mit der Schaufel befestigt war. Im Gehäuse saß der Fahrer, massig, mit kleinem Hut auf dem Riesenschädel, sein Gerät mit Hebeln bedienend. So fuhr der Bagger,