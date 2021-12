Das Scheißegal-Silvester

Soweit ich mich erinnern kann, habe ich an Silvester immer auf bessere Zeiten gehofft. Selbst in guten Zeiten habe ich bessere Zeiten erwartet, habe in den Winterhimmel geschaut, habe Raketen zerplatzen und Sterne funkeln sehen, habe Blei gegossen und Champagnerkelche geleert, habe Frauen geküsst und mit ihnen auf bessere Zeiten angestoßen, habe auf Balkonen und in Gärten gefroren, die Augen geschlossen und drei Wünsche formuliert, die alle mit besseren Zeiten zu tun hatten, besseren Zeiten, besseren Zeiten, besseren Zeiten. Und,