Dieser Text ist Teil der Serie »Das erste Mal«, in der Autorinnen und Autoren von den besonderen ersten Malen in ihrem Leben erzählen.

Was würden Sie tun? Sie stehen am Münchner Hauptbahnhof und ein Mann hindert eine Frau mit körperlicher Gewalt daran, in eine Straßenbahn zu steigen. Oder Sie fahren spätabends in einer S-Bahn und ein betrunkener Mann setzt sich nah zu einer fremden Frau, der das sichtlich unangenehm ist, und sagt, er