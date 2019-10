»Recycling ist auch Teil des Problems«

SZ-Magazin: Bei einem Einkauf im Supermarkt auf Produkte zu verzichten, die in Plastik verpackt sind, ist beinahe unmöglich. Wie unterscheide ich gutes, damit meine ich vor allem gut recycelbares Plastik, und welches, das sich kaum wiederverwerten lässt?

Rolf Buschmann: Selbst ich als Chemiker stehe vor den Regalen und kann vom Ansehen nicht erkennen, welche Sorte Plastik für die Verpackung verwendet wurde, oder ob sie beschichtet ist. Natürlich habe ich eine gewisse Idee: Eine schaumige Verpackung, also die Schalen zum Beispiel, in denen Obst und Fleisch verkauft werden, ist ein Polystyrol oder Polyurethan. Das sind Kunststoffe, die relativ einfach zu bestimmen sind. Die können auch recycelt werden. Aber im Lebensmittelbereich werden sie oft schwarz gefärbt und damit für das Recycling unbrauchbar. Weil die Sortieranlagen, in denen das landet, was wir in die Gelbe Tonne werfen, schwarzpigmentierte Verpackungen schlecht erkennen können: nämlich gar nicht. Die landen dann im Restmüll.

Ist klarsichtiges Plastik also besser recycelbar als buntes?

Ja, weil man daraus vielfältigere Produkte machen kann. Aus einem roten Kunststoff schaffe ich keinen farblosen, aber umgekehrt funktioniert das. In den Sortieranlagen wird bisher leider kaum nach Farbe sortiert. Das Plastik wird also zerhäckselt und im Granulat sind anschließend blaue, grüne, gelbe Körnchen. Am Ende kommt eine graue Masse heraus. Die Frage ist: Wofür brauche ich die Farben? Vor allem wohl für das Marketing. Es geht um Produktidentität. Um Aufmerksamkeitserregung. Selten auch um Lichtschutz. Aber dazu benötigt man zusätzliche Additive.

Sie meinen eine zusätzliche Beschichtung?

Genau. Viele Verpackungen wirken wie aus einem Material, Käseverpackungen zum Beispiel. Aber weil diese Verpackungen bestimmte Eigenschaften haben sollen, ist der Grundstoff mit verschiedenen anderen Kunststoffen beschichtet. Diese regulieren, wie viel Feuchtigkeit in die Verpackung gelangt, wie viel UV-Licht oder welche Gase.

Was bedeutet das für das Recycling?

Aus einer Käseverpackung, die nur aus einem einfachen Kunststoff wie Polyethylen besteht, kann man wunderbar neue Käseverpackung machen. Ist das Polyethylen beschichtet, kann es nach dem Recycling nicht mehr im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Dann werden daraus minderwertige Produkte, Eimer zum Beispiel.

Kann man auf Beschichtungen verzichten, wenn der Käse doch vor Feuchtigkeit und UV-Licht geschützt werden soll?

Warum muss ich denn einen Käse kaufen, der monatelang im Kühlschrank liegen kann, ohne schlecht zu werden? Ich könnte doch auch fünf Scheiben Käse an der Frischetheke kaufen, bedarfsgerecht, und sie im besten Fall in meiner eigenen, wiederverwendbaren Plastikbox mit nach Hause nehmen. Natürlich ist es bequemer, vorverpackten Käse zu kaufen. Viele Supermärkte bieten ja nichts Anderes mehr an. Aber wenn ich persönlich die Möglichkeit habe, auf Vorverpacktes zu verzichten, mache ich das.

Warum ist nicht auf sämtlichen Verpackungen vermerkt, um welchen Kunststoff es sich handelt? Es gibt ja das Symbol mit den drei Pfeilen, die einen Kreis bilden, und einer Zahl, welche die Kunststoffart angibt, den sogenannten Recycling-Code.

Diese Kennzeichnung ist tatsächlich die beste Entscheidungshilfe. Wenn zwischen den Pfeilen eine 3 steht, wissen Sie als Kunde: Da ist PVC drin, also ein chlorierter Kunststoff, der schon in der Herstellung problematisch ist, und wenn er später verbrannt wird, chlorhaltige Schadgase freisetzt. Als Kunde will ich den nicht. Die Zahl 1 verweist dagegen auf Polyethylenterephtalat, also PET: Ein Kunststoff, der sich sehr gut recyceln lässt. Allerdings gibt es keine Kennzeichnungspflicht in Deutschland, deshalb finden Sie nicht auf jeder Verpackung das Symbol. Weil der Recycling-Code eigentlich nicht uns Kunden, sondern bloß den Entsorgern helfen soll, das Plastik zu erkennen. Außerdem sind viele Verpackungen schlichtweg zu klein für den Aufdruck. Und der Code zeigt nicht an, welche Additive beigemischt sind.

In Deutschland gibt es keine Kennzeichnungspflicht, die den Kunden hilft, recycelbares Plastik zu erkennen. Foto: dpa

Wird PVC noch benutzt, um Lebensmittelverpackungen herzustellen?

Meines Wissens gibt es nur noch zwei Anwendungen: Manche Metalldeckel sind auf der Innenseite mit PVC beschichtet, Sie kennen diese Deckel von Saure Gurken-Gläsern. Und manche Frischhaltefolien, die Fleischverpackungen umhüllen, sind aus PVC. Als reine Kunststoffverpackung wird es nicht mehr genutzt. Weil fetthaltige Produkte die Weichmacher aufnehmen, die im PVC stecken können. Diese Weichmacher sind gesundheitsgefährdend.

Wenn der Metalldeckel eines Gurkenglases mit PVC beschichtet ist, wird das auf dem Etikett gekennzeichnet?

Nein.

In letzter Zeit wurde viel über die Einwegtüten aus der Gemüseabteilung diskutiert. Die sind klarsichtig. Die sind dünn…

Aber das Problem dieser Hemdchenbeutel ist, dass sie nicht recycelt sondern verbrannt werden, auch wenn sie in der Gelben Tonne landen. Weil sie so leicht und oftmals zerrissen sind. In den Sortieranlagen schaffen sie nicht den Weg in die Wiederverwertung sondern landen im Restmüll. Mengenmäßig sind die Hemdchen aber kein allzu großes Problem in Deutschland.

Viele Verpackungen sind Mischformen. Sie bestehen aus Pappe, Kunststoff und Aluminium, wie Joghurtbecher. Was passiert, wenn man sie wegwirft, ohne die Materialien zu trennen?

Je nachdem, wie der Joghurtbecher auf dem Band der Sortieranlage liegt, erfasst der Sensor das Alu, die Pappe oder das Plastik. Eine Druckluftdüse schießt dann den Becher in die entsprechende Bahn oder den Behälter. Eine der drei Materialien landet dann beim richtigen Recycler und kann wiederverwertet werden. Die anderen beiden landen im Müll. Ich denke, wir müssen das Problem anders angehen. Natürlich benötigt man weniger Kunststoff, wenn man den Joghurtbecher mit Pappe ummantelt. Aber welcher Verbraucher trennt die Materialien? Deshalb ist es im Moment wohl besser, einen Joghurtbecher aus reinem Kunststoff herzustellen, der dann komplett recycelt werden kann.

In Deutschland landen jeden Tag bis zu zehn Millionen Windeln im Müll, laut Schätzungen. Das sind zehn Prozent des gesamten Hausmülls. Wie viel Kunststoff steckt in einer Windel?

Das Material, das in einer Windel die Flüssigkeit bindet, ist ein gelartiger Kunststoff, ein sogenannter Superabsorber. Außerdem geben Plastikfolien der Windel die Struktur. Es gibt Versuche, die Kunststoffe aus Windeln zu recyceln, aber das ist sehr aufwendig. Meine Frage ist wieder: Gibt es Alternativen, die nachhaltiger sind? Eine Hose mit Einlagen, die man waschen kann, zum Beispiel.

Wenn auf Taschentücherverpackungen „extra reißfest“ steht, deutet das auf Kunststoff im Papier hin?

Das kann ein Indiz sein. Oder es wurde sehr viel frische Zellulose beigemischt. Als Mitarbeiter eines Umweltverbandes kann ich beides nicht empfehlen. Und wie oft reißt ein Taschentuch schon? Braucht man wirklich ein extra reißfestes?

Der deutsche Industrieökologe Roland Geyer, der an der University of California lehrt, hat eine weltweit beachtete Studie herausgebracht, in der er die Gesamtmenge des bisher produzierten Plastiks schätzt. Demnach sind seit 1950 rund 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert worden, mehr als die Hälfte davon in vergangenen zwanzig Jahren. Es wird also fortlaufend immer mehr produziert, nicht weniger. Geyer sagt, er sei inzwischen davon überzeugt, dass Recycling nicht ausreiche, um das Problem zu lösen.

Recycling ist tatsächlich nicht nur Teil der Lösung, sondern auch Teil des Problems. Es funktioniert gut, wenn wir die richtigen Input-Materialien haben, um den Kreislauf zu schließen. Die meisten Verpackungen sind aber nicht dafür gestaltet, recycelt zu werden. Trotzdem schiebt die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie das Problem auf die Verbraucher und Entsorger ab.

Die offizielle Recyclingquote liegt in Deutschland knapp unter 50 Prozent. Das heißt, bloß die Hälfte der Verpackungen, die in der Gelben Tonne landen, werden recycelt. In einer kürzlich erschienenen Publikation, dem sogenannten Plastikatlas, den der BUND gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung erarbeitet hat, steht eine noch niedrigere Zahl: nur 16 Prozent würden in Deutschland tatsächlich für neue Produkte wiederverwertet. Warum so wenig?

Weil ein Großteil der 50 Prozent nicht in Deutschland verarbeitet, sondern exportiert werden. Die Mischkunststoffe zum Beispiel. Lange Zeit war China der Hauptabnehmer, bis sie die Einfuhren stoppten. Jetzt verschiffen wir unseren Abfall in andere asiatische Länder. Was dort mit den Kunststoffen passiert, wissen wir natürlich nicht genau.

Sie als Chemiker: Was mögen Sie an Plastik?

Dass es hochfunktional und vielseitig nutzbar ist. Viele Kunststoffe muss man nur leicht erhitzen, um daraus alles nur Erdenkliche zu formen. Temperaturen zwischen 80 und 200 Grad reichen dafür aus. Diese Eigenschaft hat kaum ein anderes Material, deshalb ist Kunststoff wirklich toll. Aber wir haben es übernutzt. Wir benötigen Kunststoffe in der Medizin, für die Mobilität. Aber als Verpackung? Ich habe kein Problem damit, wenn mein Käse nicht sechs Monate haltbar ist.