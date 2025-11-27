»Die spannendsten Weine sind im preislichen Mittelfeld zu finden«

Um zur wohl bekanntesten Weinkritikerin der Welt zu ge­langen, muss man hoch hinaus. Jancis Robinson empfängt in ihrem Apartment im 14. Stock in London, in der Nähe von King’s Cross. Vom lichtdurchfluteten Wohnzimmer hat man nahezu eine Rundumsicht auf die Stadt. Über dem Esstisch hängt ein markanter Kronleuchter: ein Fahrradreifen, an dem leere Weinflaschen angebracht sind – Château Pétrus, Jahrgang 1952, eine Flasche Hermitage La Chapelle von 1961 oder ein Clos Sainte Hune von 1989. Jancis Robinson, 75 Jahre alt,