»Dosenbier ist nicht per se minderwertig, im Gegenteil«

SZ-Magazin: Herr Zerhoch, der Biermarkt ist in der Krise. Die Umsätze gehen seit Jahren zurück. Spüren Sie das auch?

Niklas Zerhoch: Ich glaube, dass die Leute mittlerweile bewusster mit ihrem Geld umgehen. Alles ist teurer geworden. Und allgemein wird weniger Alkohol getrunken, auch da gibt es schon länger einen Bewusstseinswandel. Ich denke, da spielt ein Gesundheits-Spleen eine Rolle. Deshalb machen viele kleinere Brauereien jetzt auch alkoholfreie Biere. Im Übrigen ist der Craftbier-Trend in Deutschland nie so angekommen wie zum Beispiel in den USA, England oder in anderen europäischen Ländern