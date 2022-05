Kürzlich traf ich einen Freund in Tallinn. Leo lebt in Riga und kam mit dem Bus die 300 Kilometer an der Küste hoch. Der Krieg hatte schon begonnn. Viele Büros der russischen Botschaft in der Altstadt waren verlassen, Estland hatte gleich die allermeisten russischen Diplomaten aus dem Land geschmissen, nicht nur einige wie bei uns. Auf einem Absperrgitter davor hingen rot gefärbte Babystrampler neben Protestplakaten. 200 Meter entfernt liegt das Restaurant Odessa, benannt nach der Stadt am Schwarzen Meer, der