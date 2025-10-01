Zum Hauptinhalt springen

Eiweiß kann man nicht zu viel essen? Neun Mythen der Ernährung

Viele Annahmen über ausgeglichene und gesunde Ernährung halten sich seit Jahrzehnten – sind aber schlicht falsch. Ernährungsmediziner und Diabetologe Hans Hauner klärt auf: über angeblich gesunde Rohkost, ach so böse Fette und den wahren Wert von Superfoods.

Foto: Getty Images/EMS FORSTER PRODUCTIONS

1. »Rohkost ist besonders nährstoffreich«

Hitze zerstört viele Nährstoffe sowie Enzyme. Verfechter der Rohkost-Ernährung setzen auf ungekochte Lebensmittel – wobei deren Anteil bis zu 100 Prozent beträgt. Unter anderem haben Prominente wie Nena oder Demi Moore die Rohkost populär gemacht.

Hans Hauner: »Dass Rohkost dem Körper besser Nährstoffe bereitstellt, ist nicht richtig, eher im Gegenteil. Ungekochte Lebensmittel sind auch nicht grundsätzlich gesünder als gekochte. Verarbeitete Lebensmittel sind für den Körper sogar oft besser nutzbar: