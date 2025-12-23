Am Tisch des Lebens

Vielleicht erinnern Sie sich an den schönen Film »Call Me by Your Name«? Neben der Coming-of-Age-Geschichte, die darin vor dösender, italienischer Sommerhauskulisse verhandelt wird, ist es besonders eine immer wiederkehrende Szene, die sich vielen Zuschauerinnen und Zuschauern eingebrannt hat: die gemeinsamen Essen der Familie und ihrer Freunde am großen Tisch vor dem Haus. Warum ist das so berührend? Es ist in vielerlei Hinsicht ein mehrheitsfähiger Sehnsuchtsort: ein Tisch, an dem Menschen, die man liebt, regelmäßig zusammenkommen. Auf dem einfaches, selbstgemachtes,