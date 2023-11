Die Küche des Lebens

Plötzlich stand sie auf und ging. Interviews mit Stars können abrupt enden, aber so schnell? Sie ist doch eine Nonne, Buddhismus, Achtsamkeit und so. Waren meine Fragen unpassend? Zu wenig spirituell? Mit Spiritualität kenne ich mich nicht aus, aber mit Kochen, Essen und Trinken. Deswegen wollte ich sie ja treffen und wissen, ob ein Essen bei ihr tatsächlich »lebensverändernd« sei. Das wird nämlich in vielen Artikeln über sie behauptet.

Ob es stimmt, kann ich nach der kurzen Begegnung nicht sagen. Aber ich habe bereits Köchinnen und Köche interviewt, denen ihre Geschichte, die in der Netflix-Serie Chef’s Table nacherzählt wurde, zu Kopf gestiegen ist. Aber auch der Nonne aus Südkorea? Das kann ich mir nicht vorstellen.