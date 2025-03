»Ich war so oft betrunken, ich will es nie wieder sein«

Wenn mir vor einigen Jahren jemand gesagt hätte, dass ich mal einen Text darüber schreiben würde, wie ich aufhörte, Alkohol zu trinken, hätte ich wahrscheinlich laut gelacht. Wenn es was zu trinken gab, war ich immer vorne mit dabei: der Prosecco mit den Mädels, die Cocktail-Partys im Studium, das Bier im Fußball-Stadion, die Gin Tonics an der Bar, später der Rotwein zur Pasta, als Mutter der Crémant auf dem Kindergeburtstag oder am Rand des Spielplatzes. Alkohol gehörte zu meinem Leben.