»Bei Milch gibt es viel Unsicherheit und Hysterie«

SZ-Magazin: Ich verliere vor dem Milchregal im Supermarkt allmählich den Überblick: Hafermilch, Reismilch, Sojamilch, Mandelmilch, Kokosmilch, ungesüßt, mit Vanillegeschmack oder in der Barista-Variante – ich habe das Gefühl, wir sollen alles trinken, nur bitte keine Kuhmilch. Ist die wirklich so ungesund?

Bernhard Watzl: Eines vorweg: All diese Milchersatzprodukte dürfen sich in der EU nicht Milch nennen, sie werden meistens unter dem Begriff »Drink« vertrieben. Zu Ihrer Frage: Nein. Milch ist nicht per se ungesund, sondern ein für den Menschen nach wie vor empfehlenswertes Lebensmittel. Allerdings braucht kein Mensch täglich einen halben Liter Milch oder mehr.

Wie viel dann?

Die jüngste Nationale Verzehrstudie liegt schon etwa 15 Jahre zurück – ohne Coronakrise würde gerade eine neue laufen. Aber die Zahlen gelten als aktuell. Demnach wurden pro Mensch und Tag 90 bis 100 Milliliter Milch getrunken, und das entspricht den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung: Man sollte täglich 200 bis 250 Gramm Milchprodukte wie Joghurt oder Quark zu sich nehmen, dazu etwa 50 Gramm Käse.

Wenn Fachleute das empfehlen – warum bekommen Verbraucher dann so oft zu hören, dass Milch ungesund sei?

Eine Abwehrhaltung gegenüber Milch gab es von bestimmten Gruppen schon zu meiner Studienzeit, und die ist eine ganze Weile her. Das verläuft in Wellenbewegungen, die viel mit dem Zeitgeist zu tun haben. Vor ein paar Jahren war es stärker die Forderung nach ökologisch erzeugten Lebensmitteln, jetzt kommen mehr und mehr Lifestylethemen und vermeintliche Gesundheitsgedanken hinzu. Das hat die Dynamik noch mal verschärft.

Warum vermeintlich?

Vermeintlich, weil es keine wissenschaftlichen Daten gibt, die Gesundheitsargumente gegen einen moderaten Milchverzehr zulassen. Niemand muss heute Milch trinken, um gesund zu sein, es gibt genügend pflanzliche Alternativen. Und wenn man ethische Bedenken gegen die Tierhaltung hat, gegen damit verbundene Monokulturen und den Ausstoß von Treibhausgasen, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich sehe das Problem beziehungsweise einen Grund für die Abwehrhaltung gegen Milch aber noch woanders.

Nämlich?

Es gibt viele Menschen, vor allem jüngere, die sehr viele Milchprodukte in Form von Latte Macchiatos, Cappuccinos oder Shakes zu sich nehmen. Damit geht natürlich eine vermehrte Aufnahme an Milchzucker einher, den wiederum etwa 15 Prozent der Erwachsenen in Deutschland nicht vertragen. Ihnen fehlt das Enzym Laktase, das der Körper braucht, um den Milchzucker, die Laktose, zu spalten. Man sagt deshalb, diese Menschen seien »laktoseintolerant«. Das merkt man eher nicht, wenn man zwei Löffel Milch in seinen Kaffee rührt, aber eben schon, wenn auf 30 Milliliter Espresso 250 Milliliter Milch kommen.

Das heißt, Lifestyle-Milchgetränke haben dazu geführt, dass Milch plötzlich unerwünscht ist?

Überspitzt formuliert könnte man es so sagen. Hinzu kommt vor allem in jüngeren Generationen eine andere Einstellung zu Klimaschutz, Tierschutz und Nachhaltigkeit. Und das alles wird über die sozialen Netzwerke wie Instagram befeuert. Sie müssen auch bedenken, dass mittlerweile eine riesige Industrie hinter den Milchersatzprodukten steckt, die stark mit Influencer-Marketing arbeitet. Da kann jeder und jede seine ganz eigenen Ansichten zu Ernährungsfragen verbreiten, egal, ob das entsprechende Wissen da ist oder nicht. Ich bin unter anderem Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung – und wir könnten den ganzen Tag nichts anderes tun, als falsche Aussagen von Influencern wieder zurecht zu rücken.

Sind Milchersatzprodukte denn genauso gesund wie Kuhmilch?

Diese Produkte können nach dem Baukastensystem zusammengesetzt werden, das heißt, bestimmte Inhaltsstoffe der Kuhmilch können Milchersatzprodukten zugesetzt werden, Kalzium etwa oder Vitamin B12. Ob das gesund ist? In Bezug auf die Vitamine und Mineralstoffe kann man sicher eine Vergleichbarkeit mit Kuhmilch herstellen. Aber es sieht schon anders aus, wenn es um die Zusammensetzung der Proteine und Fette geht, die können und sollen bei den Alternativen ja auch nicht identisch sein. Grundsätzlich lässt sich sagen: Den Gesundheitswert von Milchprodukten kann man aus etwa 50 Jahren epidemiologischer Forschung abschätzen. Für Milchersatzprodukte außer Sojamilch gibt es keine Daten aus solchen Studien.

Und was macht Milch gesund?

Wir nehmen etwa die Hälfte unseres benötigten Kalziums über Milchprodukte auf, das ist zum Beispiel wichtig für die Knochen. Auch die Hälfte unseres Jod-Bedarfs ziehen wir aus der Milch, was essenziell ist, weil wir in Deutschland aufgrund der Bodengehalte eine Jod-Mangelsituation haben. Dazu ist Milch ein wichtiger Eiweißlieferant. Gerade wenn Mensch kein Fleisch essen, ist es günstig, ein anderes hochwertiges Protein zu sich zu nehmen, zum Beispiel in Form von Käse oder Joghurt. Zudem beinhaltet Milch eine Reihe von Vitaminen, B2, B6, B12, sowie vor allem die Biomilch Omega-3-Fettsäuren und das Spurenelement Zink.

Sollte man eher Vollmilch oder fettreduzierte Milch trinken?

Wenn man Milch in den empfohlenen Mengen zu sich nimmt, muss man aus kalorischen Gründen nicht auf die 1,5-Prozent-Variante zurückgreifen. Im Gegenteil: Heute weiß man, dass Vollmilch für den Körper sogar günstiger ist. Lange Zeit haben die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und andere internationale Fachgesellschaften gesagt: Trinkt lieber fettarme Milch! Man wollte dem steigenden Übergewicht auf der Welt entgegenwirken. Neuere Studienergebnisse zeigen aber, dass Menschen, die Vollmilch trinken, ihr Gewicht über viele Jahre eher stabil halten können. Wahrscheinlich spielten dabei der höhere Sättigungsgrad eine Rolle und die Zusammensetzung der Fettpartikel. Die Forschung weiß noch nicht alles darüber, was wirklich in der Membran der Fettkügelchen steckt, sie ist sehr komplex zusammengesetzt und enthält Stoffe, die vermutlich für das Immunsystem des Menschen bedeutend sind.

Weil Sie Kinder ansprechen: Kann man ihnen bedenkenlos Kuhmilch geben? Da sind sich viele junge Eltern unsicher.

Ja, das da spricht nichts dagegen. Ab dem sechsten Lebensmonat kann täglich ein Milch-Getreide-Brei gegeben werden. Milch zum Trinken sollten Kinder ab dem Ende des ersten Lebensjahrs bekommen. Über den Tag verteilt reichen dann 300 Milliliter Milch beziehungsweise Milchprodukte.

Kinder sollten also mehr Milch zu sich nehmen als Erwachsene?

Ja, die in ihr enthaltenen Nährstoffe sind wichtig für das Knochenwachstum. Studien zeigen zudem, dass Kinder, die in ländlichen Gegenden aufwachsen und viel Rohmilch trinken, seltener an Allergien und Asthma leiden. Außerdem vertragen die meisten Kinder Milch gut, weil von Geburt an und in den ersten Lebensjahren alle noch das Enzym Laktase im Körper haben.

Was sagen Sie zu dem Satz: Milch ist für Kälber gemacht, nicht für Menschen?

Ganz ursprünglich gedacht stimmt er: Die Natur hat Kuhmilch als Nahrungsmittel für Kälber vorgesehen. Doch unsere europäischen Vorfahren haben sich vor 7500 Jahren einen evolutionären Vorteil verschafft, indem sie begonnen haben, nicht nur Milch zu trinken, sondern auch die Milch durch Fermentierung haltbar zu machen. Dadurch ausgelöst gab es eine Anpassung in unserem Erbgut mit dem Resultat, dass auch Erwachsene in Mitteleuropa Milchzucker verwerten können. So hatte man plötzlich auch in Zeiten, wenn die Kuh keine Milch gab, eine wichtige Eiweißquelle. Das war ein enormer Überlebensvorteil. Bis heute sind Milch und daraus hergestellte Lebensmittel ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur und Identität. Denken Sie nur an die Käsevielfalt, die Sie in Ländern wie Frankreich, in der Schweiz, in Italien oder auch in den Niederlanden finden! Der Mensch hat die Milch für sich entdeckt, für sich genutzt, seinen Stoffwechsel daran angepasst und sich so besonders erfolgreich weiterentwickeln können. Diese Fähigkeit zeichnet den Menschen aus, sie macht uns als Spezies so erfolgreich. Heute können etwa 90 Prozent der Nordeuropäer Milch verdauen.

Wie sieht es im Rest der Welt aus?

Diese Anpassung an Milchzucker bei Erwachsenen kann man in vier Regionen der Welt feststellen: in Nord- und Mitteleuropa, in Westafrika, im Vorderen Orient und in Teilen Indiens. In anderen Regionen gab es aus natürlichen Gründen, also wegen des Klimas oder der Vegetation, keine Milch. Heute ist es meistens eine Frage des Wohlstands, ob Milch getrunken wird, nicht mehr eine Frage der natürlichen Verfügbarkeit.

Es gibt aber auch Wissenschaftler, die bezweifeln, dass Milch so gesund ist. Der Nobelpreisträger Harald zur Hausen zum Beispiel hegt den Verdacht, dass bestimmte DNS-Strukturen, die in Milch und Rindfleisch zu finden sind, das Risiko für verschiedene Krebsarten erhöhen könnten. Wie schätzen Sie das ein?

Tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass eine sehr hohe Menge an Milch und Milchprodukten das Risiko für Prostatakrebs erhöhen kann.

Wie hoch ist in dem Fall sehr hoch?

Etwa 1,2 Liter am Tag. Das klingt nach viel, es gibt aber einige Männer, die das wirklich schaffen. Ich hatte schon Anrufer, die sagten: »Ein Liter Milch ist völlig normal für mich, das trinke ich, seit ich ein Kind bin.« Die Wissenschaft weiß nicht genau, was der Risikofaktor ist, aber es könnte die große Menge an Kalzium sein. Ein bessere Datenlage haben wir in die andere Richtung: Der moderate Konsum von Milch und Milchprodukten verringert das Risiko für Dickdarmkrebs, eine der häufigsten Krebsarten bei Männern und Frauen.

Wenn man nun alle Faktoren berücksichtigt, nicht nur unsere eigene Gesundheit, sondern auch die Umwelt und das Tierwohl: Wie sähe dann Ihre Empfehlung zum Milchkonsum aus?

In Maßen genießen, und gern auch in Form von Käse. Man braucht für 100 Gramm Käse ungefähr 700 Milliliter Milch, außerdem ist Käse ist durch die Zusetzung von Bakterien und den Reifeprozess meistens gut verträglich. Wenn es dann um die Milch an sich geht, würde ich auf jeden Fall zu nachhaltig erwirtschafteten Bio-Produkten greifen, im Idealfall aus der Region. Die Voraussetzung ist natürlich, dass Sie nicht zu den 15 Prozent gehören, die Milchzucker nicht verdauen können.

Mir scheint allerdings, dass mehr als 15 Prozent der Menschen Milch nicht vertragen.

Weil es viel Unsicherheit und auch Hysterie gibt. Die Laktoseintoleranz ist ein bisschen zu einer Modekrankheit geworden. Aus medizinischer Sicht ist es sicher sinnvoll, eine Intoleranz auszuschließen, und überhaupt ist es gut, vor einer medikamentösen Behandlung auf die Ernährung zu schauen und zu überlegen, welche Stellschrauben es da gibt.