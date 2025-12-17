Harte Schale, guter Kern

Schon die Frage, was eine Nuss ist, hat es in sich: Walnüsse und Haselnüsse gehören zu den Nussfrüchten, Mandeln und Cashews zu den Steinfrüchten, Erdnüsse sind Hülsenfrüchte und mit Soja verwandt, Paranüsse stammen aus den Kapselfrüchten eines südamerikanischen Regenwaldbaumes. Der Einfachheit halber spricht man übergreifend von Nüssen, weil sie ähnlich verwendet werden und ihre gesundheitlichen Vorteile vergleichbar sind: Sie liefern wertvolle Fette, Eiweiße und Mikronährstoffe in konzentrierter Form, etwa Vitamine aus dem B-Komplex und reichlich Vitamin E. Für Allergiker interessant: