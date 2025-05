»Ich möchte mit meinem Content den anderen Osten zeigen«

SZ-Magazin: Als selbsternannte »Ostfluencerin« behandeln Sie auf Instagram regelmäßig die ostdeutsche Identität, etwa durch das Nachkochen von witzigen DDR-Rezepten wie des Birnen-Igels oder des »Würstchenmax« . Begonnen hat das mit einem Reel namens »La Ostdeutsche Vita«, das 2023 viral ging. Was, denken Sie, hat die Leute in dem Video angesprochen?

Olivia Schneider: Ich glaube, es geht darum, Dinge wiederzuerkennen, die das Leben in Ostdeutschland ausmachen, aber nicht so plakativ sind wie »Die Jugend im Osten fährt Simson-Moped«. Es sind viele Sachen, teilweise Kleinigkeiten, in denen ein bestimmter Charme drin ist, von Vita-Cola bis Kesselgulasch. Die wollte ich festhalten.