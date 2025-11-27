Zum Hauptinhalt springen

Diese Gerichte sind alle total durchschnittlich

Sieben Rezepte, die zerteilt besonders verlockend aussehen, darunter überraschende Terrinen, eine himmlische Panna Cotta und ein Toastbrot, das gute Laune macht.

Pana Cotta mit Espresso und Tonkabohne

Für die Tonka-Schicht 4 Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Sahne, Zucker, Vanillemark und geriebene Tonka­bohne in einem Topf erhitzen. Ca. 10 Minuten leicht simmern lassen. Vom Herd nehmen, ausgedrückte Gelatine dazugeben, umrühren. 4 Gläser (oder Schalen) etwa 2 cm hoch mit der Masse befüllen, in den Kühlschrank stellen. Rest bei Raumtemperatur zu­gedeckt beiseitestellen.

Für die Espresso-Schicht 2 Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Espresso mit Puder­zucker und ausgedrückter Gelatine verrühren. Gläser aus