SZ-Magazin: Herr von Thurn und Taxis, eine Studie hat ergeben, dass Schokolade den Körper stärker stimuliert als Küssen. Bei dem Test wurde die Gehirnaktivität von Paaren gemessen, während sie sich küssten und während des Essens von Schokolade. Ergebnis: Die Stimulation durch Schokolade hält länger an und produziert mehr Endorphine. Ihre Meinung dazu?

Fritz von Thurn und Taxis: Ja, Schokolade macht glücklich! Wenn ich weiß, ich esse nachher noch eine gute Schokolade, dann freue ich mich darauf. Das ist echte Lebensfreude.

Kollegen, die früher gemeinsam mit Ihnen Fußballspiele kommentiert haben, wussten: Wenn das Spiel zäh ist, dann gönnt der Mann sich in der Halbzeitpause ein bisschen gute Laune mit einem Stück Schokolade. Und vor oder nach dem Spiel geht er auf Schokoladenjagd.

Korrekt. Wo immer ich in meinem Beruf hinkam, wollte ich wissen, was gibt es dort für exquisite Schokoladen, welche Chocolatiers muss man kennen … Meine persönliche Bibel ist eine alte Ausgabe des »Feinschmecker« mit einer Übersicht der besten Chocolaterien in Deutschland und ganz Europa. Wenn ich also früher zu einem Spiel nach Barcelona gefahren bin, habe ich vorher geschaut, wo ich hinmuss, in London ebenso, in Paris, überall.