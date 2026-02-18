Zum Hauptinhalt springen

Essen teilen – für hungrige Frauen wie mich eine Zumutung

In vielen Restaurants ist es inzwischen üblich, kleine Gerichte in die Mitte zu stellen, die sich alle am Tisch teilen. Unsere Autorin hatte lange ihre Probleme damit – bis sie merkte, wie diese Art zu essen sie zu einem besseren Menschen macht.

»Wir machen die Dinge hier ein bisschen anders«, sagt die Bedienung und meistens heißt das, in diesem Restaurant werden die Gerichte in die Mitte gestellt und geteilt.

Foto: Getty Images / VioletaStoimenova

Ich bin eine hungrige Frau. Drei Mahlzeiten brauche ich am Tag. Ich koche viel, probiere neue Rezepte aus – und esse auch gern auswärts. Bei zu kleinen Portionen bekomme ich schlechte Laune. Nun aber bieten immer mehr Restaurants viele Tellerchen für die Mitte des Tisches an statt die klassische Hauptspeise, die jeder individuell bestellt. Ein Trend, der mir also auf den ersten Blick überhaupt nicht entspricht.