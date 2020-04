Sieben leckere Tage

Home-Office hat noch eine weitere Folge: Statt wie bisher in der Kantine oder beim Mittagstisch im Restaurant mit Kolleginnen und Kollegen zu essen, steht man plötzlich zwei Mal am Tag vor der Frage: Was, bitte schön, soll ich denn nun wieder kochen? Wenn Sie Nudeln aglio e olio oder mit Tomatensauce nicht mehr sehen können, ist der Essensplan unseres Kochkolumnisten Hans Gerlach genau das Richtige: Er hat 14 einfache Rezepte zusammengestellt, und diese für Sie sogar schon auf die Wochentage von Montag bis Sonntag aufgeteilt.